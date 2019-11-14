Во Франции почтили память погибших в терактах 13 ноября

Президент Эмманюэль Макрон в этот траурный день призвал сограждан сохранять единство в противостоянии терроризму. Накануне муниципальный совет Парижа единогласно одобрил проект создания в столице «памятного парка», который станет мемориалом жертвам терактов 13 ноября.

Памятные акции начались рано утром у стадиона Stade de France, в парижском пригороде Сен-Дени, где четыре года назад террористы-самоубийцы произвели три взрыва. Минутой молчания собравшиеся почти память Мигеля Диаса, первого погибшего в парижских терактах.

Затем акции памяти прошли поочередно возле каждого из столичных ресторанов и баров, где террористы из автоматического оружия убили 39 человек. Жертвами исламистов стали посетители кафе и ресторанов X и XI округов Парижа: Carillon, Petit Cambodge, Bonne Bière, Comptoir Voltaire и Belle équipe.

Возле зала «Батаклан» почтили память 90 погибших зрителей, взятых террористами в заложники во время рок-концерта. Завершил серию акций траурный митинг, который провели возле мэрии XI округа ассоциации Life for Paris и 15onze13, объединяющие выживших в терактах и родственников погибших. На мероприятиях присутствовала мэр Парижа, а также члены правительства (министры внутренних дел и юстиции), пишет euromag.ru.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эту среду напомнил французам о постоянной террористической угрозе и необходимости сохранять единство. «Не забудем об обете, который мы дали сами себе: сохранять единство для того, чтобы никогда не одержали победу те, кто совершил это. Вспомним сегодня о дне 13 ноября 2015 года и о его жертвах», написал глава государства в своем твиттере.

Накануне четырехлетней годовщины трагедии муниципальный совет Парижа единогласно утвердил проект мемориала погибшим в терактах 13 ноября. Мэрия решила создать в столице «памятный парк», предложив на выбор четыре варианта его местоположения. Мемориал будет открыт в 2021 году. В эту среду стало известно, что в будущем «сквере памяти» высадят оливковое дерево, на котором каждый сможет повязать белую ленточку в знак траура по погибшим.

France-Presse напоминает также в эту среду о завершении уголовного расследования по делу о терактах 2015 года. Начало судебного процесса запланировано на 2021 год. По делу проходят 14 обвиняемых, 11 из них находятся под стражей, в том числе Салах Абдеслам, единственный выживший участник террористической группы.