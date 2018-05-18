Во Франции предотвращен теракт

Министр уточнил, что задержаны двое выходцев из Египта, они являются братьями, передает РИА Новости.

Коллон добавил, что теракт планировалось осуществить либо с применением сильнодействующего яда, либо с использованием взрывчатки.

На прошлой неделе в Париже выходец из Чечни Хамзат Азимов, в 2010 году получивший французский паспорт, напал на прохожих с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще четверо были ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).