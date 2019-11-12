Во Франции продали самое дорогое поместье в мире

Цена сделки – 200 млн евро.

Долгое время поместье считалось самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Первый хозяин имения – король Бельгии Леопольд II.

В 1924 году оно перешло в руки Александра Марнье-Лапостоля, и в течение 80 лет его семья выращивала здесь тысячи экзотических растений, которые до сих пор заполняют ботанический сад. В 2016 г. вилла была приобретена компанией Société des Produits Marnier Lapostolle (Campari Group). Она же позже и выставила Les Cèdres на продажу, пишет euromag.ru.

Стены особняка украшают портреты XIX века, на потолке сияют хрустальные люстры, а собрание библиотеки насчитывает три тысячи книг.

На территории поместья, помимо ботанического сада, есть большой бассейн, конюшня и пруд.