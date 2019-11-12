Во Франции продали самое дорогое поместье в мире
Международное агентство элитной недвижимости Savills объявило о продаже знаменитого исторического поместья Les Cèdres (Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция).
Цена сделки – 200 млн евро.
Долгое время поместье считалось самым дорогим объектом недвижимости в мире.
Первый хозяин имения – король Бельгии Леопольд II.
В 1924 году оно перешло в руки Александра Марнье-Лапостоля, и в течение 80 лет его семья выращивала здесь тысячи экзотических растений, которые до сих пор заполняют ботанический сад. В 2016 г. вилла была приобретена компанией Société des Produits Marnier Lapostolle (Campari Group). Она же позже и выставила Les Cèdres на продажу, пишет euromag.ru.
Стены особняка украшают портреты XIX века, на потолке сияют хрустальные люстры, а собрание библиотеки насчитывает три тысячи книг.
На территории поместья, помимо ботанического сада, есть большой бассейн, конюшня и пруд.