Во Франции продлили карантин до мая

Вторник, 14 Апрель 2020 Мир Мир

Во Франции продлили карантин до мая

Карантин во Франции продлили до 11 мая, сообщил президент Эммануэль Макрон.

 

Карантинные меры ослаблены не будут, подчеркнул президент. С середины месяца постепенно будут открываться школы и детские сады.

Напомним, префектура Парижа ужесточила правила карантина, ограничив время для занятий спортом вечерними и утренними часами, пишет euromag.ru.

Также мэрия Парижа пообещала изготовить и раздать парижанам два миллиона защитных масок многоразового использования. Об этом во вторник, 7 апреля, объявила мэр Анн Идальго.

Пробежки и занятия спортом возле дома будут запрещены во французской столице с 10 утра до семи вечера. Новые правила вступили в силу с 8 апреля.

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