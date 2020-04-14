Во Франции продлили карантин до мая

Карантинные меры ослаблены не будут, подчеркнул президент. С середины месяца постепенно будут открываться школы и детские сады.

Напомним, префектура Парижа ужесточила правила карантина, ограничив время для занятий спортом вечерними и утренними часами, пишет euromag.ru.

Также мэрия Парижа пообещала изготовить и раздать парижанам два миллиона защитных масок многоразового использования. Об этом во вторник, 7 апреля, объявила мэр Анн Идальго.

Пробежки и занятия спортом возле дома будут запрещены во французской столице с 10 утра до семи вечера. Новые правила вступили в силу с 8 апреля.