Во Франции произошло землетрясение

Один пострадавший получил тяжелые травмы, сообщили местные власти.

Подземные толчки зарегистрировали на обширной территории: от Лиона до Монпелье. Эпицентр находится к югу от города Монтелимар, передает Центральное сейсмологическое бюро Франции (BCSF), сообщает euromag.ru.

В Монтелимаре один человек получил серьезные травмы, упав со строительных лесов. Его госпитализировали. Префектура департамента Ардеш ранее сообщила о трех пострадавших, получивших легкие травмы.

Особенно пострадал населенный пункт Ле-Тей. Местные власти рекомендовали жителям этой коммуны не заходить в здания из-за угрозы обрушения.