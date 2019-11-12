Во Франции произошло землетрясение

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Мир Мир

Во Франции произошло землетрясение

Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой в 5,4 балла на юге Франции в понедельник, 11 ноября.

Один пострадавший получил тяжелые травмы, сообщили местные власти.

Подземные толчки зарегистрировали на обширной территории: от Лиона до Монпелье. Эпицентр находится к югу от города Монтелимар, передает Центральное сейсмологическое бюро Франции (BCSF), сообщает euromag.ru.

В Монтелимаре один человек получил серьезные травмы, упав со строительных лесов. Его госпитализировали. Префектура департамента Ардеш ранее сообщила о трех пострадавших, получивших легкие травмы.

Особенно пострадал населенный пункт Ле-Тей. Местные власти рекомендовали жителям этой коммуны не заходить в здания из-за угрозы обрушения.

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