Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива

Среда, 06 Май 2020 Мир Мир

Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива

Пивовары Франции решили вылить не менее десяти миллионов литров пива из-за падения спроса во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Les Echos.

В профильном профсоюзе рассказали, что неожиданное закрытие ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.

Известно, что еще к концу апреля 25 процентов пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получили помощь от государства.

В конце апреля сообщалось, что мировой рынок крафтового пива оказался в опасности из-за коронавируса. На фоне пандемии спрос на продукт падает, в результате чего пивоварни в США и Европе под угрозой закрытия. В Германии из-за пандемии отменили ежегодный фестиваль пива Октоберфест.

Во Франции более 171 тысячи человек заражены коронавирусом, 26 тысяч погибли.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)