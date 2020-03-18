Во Франции ввели формуляр для выхода из дома

Специальный документ можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, заявил Макрон.

Позже в МВД объявили о мобилизации ста тысяч полицейских и жандармов для контроля за обоснованностью передвижений граждан. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро, пишет euromag.ru.

Каждому, кто решит выйти из дома, нужно будет иметь при себе специальный документ, где он должен написать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес. А затем под честное слово выбрать одну из причин перемещения. Таких причин может быть пять:

1. Поход на работу в случае невозможности работать из дома. При себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна. А также перемещения по работе, которые не могут быть перенесены;

2. Перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж;

3. Визиты ко врачу;

4. Неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми.

5. Краткие перемещения недалеко от дома, «связанные с личной физической активностью», но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий: врачи, другие медработники, журналисты и др. При себе нужно иметь профессиональную карточку.