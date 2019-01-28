Во Франции заключенный сбежал во время перевозки в суд

Понедельник, 28 Январь 2019 Мир Мир

Во Франции заключенный сбежал во время перевозки в суд

Заключенный тюрьмы Тараскона на юго-востоке Франции сбежал в понедельник утром во время его перевозки в суд.

Инцидент произошел во время перевозки заключенного из тюрьмы Безье в суд Тараскона.

Заключенного сопровождали трое полицейских. Когда они прибыли к зданию суда, полицейским стали угрожать трое вооруженных людей, они открыли огонь в направлении стражей порядка.

Один из сотрудников правоохранительных органов был избит, сообщает РИА Новости.

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