Во Франции заключенный сбежал во время перевозки в суд

Инцидент произошел во время перевозки заключенного из тюрьмы Безье в суд Тараскона.

Заключенного сопровождали трое полицейских. Когда они прибыли к зданию суда, полицейским стали угрожать трое вооруженных людей, они открыли огонь в направлении стражей порядка.

Один из сотрудников правоохранительных органов был избит, сообщает РИА Новости.