Во французской семье родились шестерняшки

Воскресенье, 24 Май 2020 Мир Мир

Во французской семье родились шестерняшки

Во Франции в городе Страсбург у семейной пары родились шестерняшки: мальчик и пять девочек.

Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Les Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA).

По информации издания, новорожденные появились на свет в четверг на 24-й неделе беременности, их перенаправили в отделение реанимации и интенсивной терапии. В родильном доме Hautepierre в Эльзасе заявили, что вес малышей составил от 630 до 730 граммов, на протяжении нескольких недель за ними будут наблюдать врачи. Женщина родила их после проведенного кесарева сечения, сейчас с ней все хорошо.

Уточняется, что появление секстулетов зафиксировано во Франции впервые с января 1989 года. По статистике, почти из пяти миллиардов случаев они рождаются только раз.

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