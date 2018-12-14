Во французском Межеве пройдет гонка на собачьих упряжках
Знаменитая гонка на собачьих упряжках La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc отличается от классических собачьих бегов.
Самый красивый этап состоится 16 января между самым центром Межева и Кот 2000, что соответствует расстоянию в 38 км с перепадом высот 1300 м, пишет euromag.ru.
«На сегодняшний день "Одиссея" для меня лучшая гонка, которая есть в мире. Я рад, что участвую в ней», — говорит Александр Столяров, российский спортсмен, который примет участие в гонке.