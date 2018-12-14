Во французском Межеве пройдет гонка на собачьих упряжках

Самый красивый этап состоится 16 января между самым центром Межева и Кот 2000, что соответствует расстоянию в 38 км с перепадом высот 1300 м, пишет euromag.ru.

«На сегодняшний день "Одиссея" для меня лучшая гонка, которая есть в мире. Я рад, что участвую в ней», — говорит Александр Столяров, российский спортсмен, который примет участие в гонке.