Во французском Межеве пройдет гонка на собачьих упряжках

Пятница, 14 Декабрь 2018 Мир Мир

Во французском Межеве пройдет гонка на собачьих упряжках

Знаменитая гонка на собачьих упряжках La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc отличается от классических собачьих бегов.

Самый красивый этап состоится 16 января между самым центром Межева и Кот 2000, что соответствует расстоянию в 38 км с перепадом высот 1300 м, пишет euromag.ru.

«На сегодняшний день "Одиссея" для меня лучшая гонка, которая есть в мире. Я рад, что участвую в ней», — говорит Александр Столяров, российский спортсмен, который примет участие в гонке.

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