Во время карнавала в Лондоне задержали сто человек

Он проходил в минувшие выходные.

Количество задержаний в этом году гораздо ниже, чем в прошлом - тогда на карнавале были задержаны 380 человек, сообщает РИА Новости.

«Были задержаны 97 человек.

Во время карнавала 11 полицейских были ранены, им потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении Скотланд-ярда.

Полиция уточняет, что из общего числа 12 человек были задержаны за нападение на полицейских, десять ­– за нарушение общественного порядка, 9 – за ношение оружия, три – за кражи, 41 – за преступления, связанные с наркотиками, еще три – за сексуальное насилие.