Во время карнавала в Лондоне задержали сто человек

Вторник, 27 Август 2019 Мир Мир

Во время карнавала в Лондоне задержали сто человек

Почти сто человек были задержаны во время ежегодного карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Он проходил в минувшие выходные.

Количество задержаний в этом году гораздо ниже, чем в прошлом - тогда на карнавале были задержаны 380 человек, сообщает РИА Новости.

«Были задержаны 97 человек.

Во время карнавала 11 полицейских были ранены, им потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении Скотланд-ярда.

Полиция уточняет, что из общего числа 12 человек были задержаны за нападение на полицейских, десять ­– за нарушение общественного порядка, 9 – за ношение оружия, три – за кражи, 41 – за преступления, связанные с наркотиками, еще три – за сексуальное насилие.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья