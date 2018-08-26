Во время обряда хаджа паломница родила ребенка у горы Арафат

Воскресенье, 26 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Во время обряда хаджа паломница родила ребенка у горы Арафат

Стояние на горе Арафат, которое является важнейшим обрядом хаджа, завершился для одной из паломниц рождением сына.

Как сообщает издание Al Youm As Sabi, роды начались в тот момент, когда женщина совершала ритуал стояния на горе Арафат, который традиционно продолжается от рассвета до заката. Саудовские пользователи Facebook опубликовали фото младенца.

Имя молодой мамы не называется, но известно, что она, почувствовав начавшиеся схватки, едва успела спуститься с холма и добраться до ближайшей больницы. Мальчика она назвала именем Уадах, то есть «ясный», пиешт ntv.ru.

Это первый случай рождения ребенка у священной для мусульман горы Арафат во время хаджа. Считается, что именно с этого 70-метрового гранитного холма пророк Мухаммед, совершивший хадж в конце жизни, обратился с прощальной проповедью к сотням тысяч последователей.

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