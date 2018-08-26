Во время обряда хаджа паломница родила ребенка у горы Арафат

Как сообщает издание Al Youm As Sabi, роды начались в тот момент, когда женщина совершала ритуал стояния на горе Арафат, который традиционно продолжается от рассвета до заката. Саудовские пользователи Facebook опубликовали фото младенца.

Имя молодой мамы не называется, но известно, что она, почувствовав начавшиеся схватки, едва успела спуститься с холма и добраться до ближайшей больницы. Мальчика она назвала именем Уадах, то есть «ясный», пиешт ntv.ru.

Это первый случай рождения ребенка у священной для мусульман горы Арафат во время хаджа. Считается, что именно с этого 70-метрового гранитного холма пророк Мухаммед, совершивший хадж в конце жизни, обратился с прощальной проповедью к сотням тысяч последователей.