Во всех «Макдоналдсах» России появятся официанты

Воскресенье, 10 Февраль 2019 Мир Мир

Во всех «Макдоналдсах» России появятся официанты

Сеть предприятий быстрого питания «Макдоналдс» планирует внедрить концепцию обслуживания за столами во всех ресторанах. 

По словам генерального директора «Макдоналдс» в России Марка Карены, официанты появятся в заведениях к концу 2019 года.

На сегодняшний день проект уже осуществлен в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Эту услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, затем получить табличку с номером, поставить ее на стол и ожидать официанта.

Кроме того, в 2019 году «Макдоналдс» на 40 процентов увеличит объем инвестиций на развитие сети в России: компания откроет 60 новых ресторанов, создав пять тысяч рабочих мест.

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