Во всех «Макдоналдсах» России появятся официанты

По словам генерального директора «Макдоналдс» в России Марка Карены, официанты появятся в заведениях к концу 2019 года.

На сегодняшний день проект уже осуществлен в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Эту услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, затем получить табличку с номером, поставить ее на стол и ожидать официанта.

Кроме того, в 2019 году «Макдоналдс» на 40 процентов увеличит объем инвестиций на развитие сети в России: компания откроет 60 новых ресторанов, создав пять тысяч рабочих мест.