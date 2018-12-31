Водитель нашел в машине лотерейный билет на миллион долларов

Понедельник, 31 Декабрь 2018 Мир Мир

Водитель нашел в машине лотерейный билет на миллион долларов

Житель американского штата Мичиган обнаружил, что выиграл миллион долларов по лотерейному билету, который он потерял в автомобиле. 

51-летний Питер Делюка (Peter DeLuca) купил лотерейный билет еще в октябре, но почти сразу забыл о нем. Спустя два месяца он нашел его в машине и зашел в супермаркет, чтобы проверить выигрыш.

«Продавщица отсканировала его и сказала, что такой большой выигрыш она выплатить не может, — рассказывает мужчина. — Она распечатала номера с картинки, чтобы я сам проверил билет и узнал, сколько выиграл».


Совпадали все пять номеров, которые выпали во время розыгрыша. В результате Делюка стал обладателем джекпота величиной миллион долларов (67 миллионов рублей). «Я до сих пор не вполне осознал свою победу, — говорит он. — Но чувствую себя спокойнее, понимая, что меня ждет более комфортная старость, когда решу уйти на покой».

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