Водители перекрыли движение ради спасения крокодила

Пятница, 04 Октябрь 2019 Мир Мир

Водители перекрыли движение ради спасения крокодила

В индийском штате Телангана водители перекрыли движение, чтобы спасти выбравшегося на автомагистраль крокодила.

Об этом сообщает The Sun.

Из-за муссонных дождей уровень воды в реках повысился, и животное оказалось на проезжей части. Оно свисало над выездом из тоннеля и пугало выезжавших из него водителей. Автомобилисты вызвали полицию и чиновников, которые задействовали экскаватор. Животное успешно вытащили.

Челюсти крокодила связали и надели ему на голову мешок. Вокруг собралась толпа, за спасением крокодила захотели понаблюдать проезжавшие водители и местные жители. Чиновники убедились, что рептилия не пострадала, и отпустили ее обратно в реку Годавари.

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