Водители перекрыли движение ради спасения крокодила

Об этом сообщает The Sun.

Из-за муссонных дождей уровень воды в реках повысился, и животное оказалось на проезжей части. Оно свисало над выездом из тоннеля и пугало выезжавших из него водителей. Автомобилисты вызвали полицию и чиновников, которые задействовали экскаватор. Животное успешно вытащили.

Челюсти крокодила связали и надели ему на голову мешок. Вокруг собралась толпа, за спасением крокодила захотели понаблюдать проезжавшие водители и местные жители. Чиновники убедились, что рептилия не пострадала, и отпустили ее обратно в реку Годавари.