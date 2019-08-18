Военным летчикам Британии разрешили бороды

При этом борода должна быть "опрятной и аккуратно подстриженной". Сообщается, что солдаты и офицеры ВВС должны будут поддерживать "высокие стандарты внешнего вида".

По словам представителя оборонного ведомства, бороды были изначально запрещены в ВВС по практическим причинам. Борода на лице могла помешать при использовании кислородных масок и других дыхательных аппаратов. Дыхательный аппарат должен плотно прилегать к коже лица, чтобы избежать потери подаваемого кислорода. Но современные кислородные маски вполне совместимы с бородой.

Разрешение носить бороды позволит расширить кадровый резерв ВВС, облегчить поиск новых сотрудников, а также удержать высококвалифицированный личный состав, заявили в минобороны.

Раньше носить бороду британским военнослужащим разрешалось только по религиозным причинам (так поступают, например, сикхи) или по указанию лечащего врача.

В сухопутных войсках Великобритании пересматривать правила относительно ношения бороды пока не собираются. Для пехотинцев разрешены только усы. Исключения делают только для решения оперативных задач, например, работы в тылу врага и проведения спецопераций, пишет euromag.ru.

Служащий военно-морского флота Британии может отрастить бороду, если он сможет обосновать необходимость этого шага и на это даст разрешение командир.

В прошлом году похожий рапорт вынужден был написать и принц Гарри. Он хотел надеть военный мундир в день, когда он женился на Меган Маркл, но при этом не сбривать бороду. В итоге совместить кавалерийский мундир и бороду Гарри разрешила королева Великобритании Елизавета II.

Носить бороду разрешается в вооруженных силах Ирана, Бельгии и Австрии (без особых ограничений), а также в армиях Пакистана и Израиля (по отдельному особому разрешению).

В ВВС большинства стран мира бороду носить запрещено. В военно-воздушных силах США и Индии исключение делается только для сикхов.

Российский устав внутренней службы напрямую не запрещает военнослужащим носить бороду, хотя в нем оговаривается, что выполнение правил личной гигиены включает в себя "своевременное бритье лица". Напрямую в тексте упоминаются лишь усы: "Прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения" (пункт 344).

В уставах некоторых армий оговаривается, что личному составу могут приказать сбрить бороду в случае введения режима химической или радиационной опасности.