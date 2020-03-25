Volkswagen и Audi изменили свои логотипы

Среда, 25 Март 2020 Мир Мир

Volkswagen и Audi изменили свои логотипы

Volkswagen и Audi временно изменили свои логотипы.

Таким способом автомобильные бренды хотят призвать людей соблюдать «социальное дистанцирование» в период пандемии коронавируса. Пишет Autonews.

Компании Volkswagen и Audi опубликовали в социальных сетях новые варианты своих логотипов. Немецкие бренды решили призвать людей во время эпидемии коронавируса соблюдать дистанцию не менее 1 метра. Обе компании уже показали свои новые эмблемы в коротких видеороликах, пишет euromag.ru.

«Традиционно мы преодолеваем кризис вместе и поддерживаем во всем друг друга. В Volkswagen убеждены, что совместно будет найден путь для противостояния и этому новому вызову. Очень важно, чтобы сейчас все следили за личной гигиеной и соблюдали необходимую дистанцию при общении», — говорится в сообщении Volkswagen.

«Оставайтесь дома, соблюдайте дистанцию, будьте здоровы и поддерживайте друг друга во всем», — заявили в пресс-службе Audi.

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