Volkswagen представил серийный электромобиль

«Первопроходцем» стал хэтчбек С-класса с индексом ID.3, который также первым среди прочих автомобилей бренда примерил модернизированный логотип.

ID.3 получил электромотор, установленный на задней оси, и комплект батарей под днищем, интегрированных в силовую структуру кузова. Тройка в названии электромобиля указывает на третий размерный класс по европейской классификации, тот же, к которому относится и Volkswagen Golf.

Длина ID.3 составляет 4260 миллиметров, ширина – 1810 миллиметров, а высота – 1550 миллиметров. Колесная база равна 2 770 миллиметрам – значительно больше, чем у Golf, и это заметно по простору в салоне, а объем багажника у обоих автомобилей одинаковый – 380 литров под полкой, сообщает euromag.ru.

Что касается силовой установки, то Volkswagen ID.3 предложат с мотором мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от батареи запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров (по циклу WLTR). Опционально можно заказать систему экспресс-зарядки, которая позволит пополнять энергию за полчаса.

Первой на рынок выйдет «средняя» версия с батареей на 58 киловатт-часов и 204-сильным электромотором. Тираж составит 30 тысяч экземпляров, однако все они уже заказаны – поставки начнутся в середине следующего года. Стоимость такого электромобиля стартует с отметки в 40 тысяч евро (около 2,9 миллиона рублей).

За эту сумму клиент получит ID.3 с 18-дюймовыми дисками, мультимедийной системой, навигацией, подогревом кресел и руля. В более продвинутом исполнении электромобиль укомплектован матричными фарами, адаптивным круиз-контролем, 19-дюймовыми дисками и камерой заднего вида. В «топе» он оснащается проекционным дисплеем, панорамной крышей и 20-дюймовыми колесами.

Что касается наименее мощной модификации (150 сил) с батареей на 45 киловатт-часов, то она поступит в продажу со стартовым ценником «менее 30 тысяч евро».

В тестовом режиме электрохэтчбеки начнут собирать на мощностях предприятия в Цвиккау уже в ноябре 2019 года, а полноценное производство запустят на несколько месяцев позже.