Volkswagen уволит 7 000 человек

Об этом сообщается в обнародованном в среду заявлении компании.

Меры планируется принять с целью увеличения мощностей по производству электромобилей, для чего компания нуждается в дополнительных средствах, и повышения эффективности в управленческом аппарате. Согласно планам Volkswagen, с 2023 года программа позволит увеличить прибыль концерна на 5,9 млрд евро ежегодно, пишет euromag.ru.

Главный операционный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер отметил, что компания "уже многого добилась" за счет пакета мер экономии. "Но мы должны еще больше сделать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед нами после 2020 года, - считает он. - Мы повысим темпы трансформации, чтобы подготовить Volkswagen к эпохе электромобилей и цифровых технологий".

"Volkswagen должен стать более эффективным и подвижным, а также как работодатель более привлекательным и современным как раз в области управления", - подчеркнул Брандштеттер.

Ранее о планах сокращения сообщала газета Handelsblatt. Руководство концерна достигло в 2016 году с производственным советом договоренности о пакете мер экономии, который предусматривает сокращение по всему миру примерно 30 тыс. рабочих мест, из них 23 тыс. только в Германии.