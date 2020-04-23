Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро

В общей сложности компания выплатит 620 млн евро. Договоренности достигнуты с 200 тыс. человек из 260 тыс., подавших коллективный иск от Федерального общества защиты прав потребителей (VZBV), пишет euromag.ru.

Еще 21 тыс. исков пока рассматривается, срок урегулирования по ним продлен до 30 апреля. В общей сложности VW выделил на урегулирование иска VZBV 830 млн евро.

С начала скандала «дизельгейт» обошелся VW более чем в 30 млрд долларов, которые были направлены на выплату штрафов и компенсаций, а также на отзыв автомобилей для исправления ПО, отвечающего за выбросы.