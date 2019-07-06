Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Сервис WeShare начал работу в Берлине и предлагает клиентам 1,5 тыс. электрических хэтчбеков Volkswagen e-Golf, пишет euromag.ru.

Позднее в парке прокатчика появится 500 электромобилей Volkswagen e-up!, а в середине 2020 года в каршеринге будет доступен и новый электромобиль Volkswagen ID.3.

В следующем году WeShare появится в немецком Гамбурге, а также в чешской Праге — ожидается, что там станут использовать электромобили Skoda.