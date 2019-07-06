Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Суббота, 06 Июль 2019 Мир Мир

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Компания Volkswagen объявила о запуске фирменного каршеринга, в котором для аренды доступны только электромобили.

Сервис WeShare начал работу в Берлине и предлагает клиентам 1,5 тыс. электрических хэтчбеков Volkswagen e-Golf, пишет euromag.ru.

Позднее в парке прокатчика появится 500 электромобилей Volkswagen e-up!, а в середине 2020 года в каршеринге будет доступен и новый электромобиль Volkswagen ID.3.

В следующем году WeShare появится в немецком Гамбурге, а также в чешской Праге — ожидается, что там станут использовать электромобили Skoda.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья