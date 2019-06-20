Volvo и Uber представляют беспилотный автомобиль

Представленный внедорожник Volvo XC90 стал первым серийным автомобилем, который в сочетании с программным обеспечением от Uber сможет передвигаться автономно.

Шведская компания Volvo Cars и Uber представляют совместно разработанный серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения, пишет euromag.ru.

Базовая комплектация XC90 оснащается всеми ключевыми системами безопасности, которые позволят Uber установить собственное ПО для автономного вождения.

В число наиболее важных систем беспилотного автомобиля Volvo Cars, который уже готов выехать на дороги, входит несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.

Помимо встроенных вспомогательных систем Volvо, автомобиль оснащен набором сенсоров, предназначенных для того, чтобы система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.