Volvo и Uber представляют беспилотный автомобиль

Четверг, 20 Июнь 2019 Мир Мир

Volvo и Uber представляют беспилотный автомобиль

Uber и Volvo подписали соглашение о совместных инженерных разработках в 2016 году и с тех пор разработали ряд прототипов для создания беспилотного автомобиля.

Представленный внедорожник Volvo XC90 стал первым серийным автомобилем, который в сочетании с программным обеспечением от Uber сможет передвигаться автономно.

Шведская компания Volvo Cars и Uber представляют совместно разработанный серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения, пишет euromag.ru.

Базовая комплектация XC90 оснащается всеми ключевыми системами безопасности, которые позволят Uber установить собственное ПО для автономного вождения.

В число наиболее важных систем беспилотного автомобиля Volvo Cars, который уже готов выехать на дороги, входит несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.

Помимо встроенных вспомогательных систем Volvо, автомобиль оснащен набором сенсоров, предназначенных для того, чтобы система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья