Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей

"При наихудшем сценарии топливо может проливаться в двигатель, - приводит телеканал слова начальника пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф. - Это чистая мера предосторожности".

Пока в компанию не поступало заявлений о каких-либо инцидентах, связанных с дефектом бензопровода, пишет euromag.ru.

Бьерстаф на назвала возможную стоимость работ по устранению неисправности, сказав лишь, что компания свяжется с владельцами соответствующих машин и предложит им прибыть на бесплатную замену бензопровода.

Речь идет о разных моделях, выпускавшихся в 2015-2016 годах, среди которых V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.