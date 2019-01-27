Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей

Воскресенье, 27 Январь 2019 Мир Мир

Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей

Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.

"При наихудшем сценарии топливо может проливаться в двигатель, - приводит телеканал слова начальника пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф. - Это чистая мера предосторожности".

Пока в компанию не поступало заявлений о каких-либо инцидентах, связанных с дефектом бензопровода, пишет euromag.ru.

Бьерстаф на назвала возможную стоимость работ по устранению неисправности, сказав лишь, что компания свяжется с владельцами соответствующих машин и предложит им прибыть на бесплатную замену бензопровода.

Речь идет о разных моделях, выпускавшихся в 2015-2016 годах, среди которых V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.

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