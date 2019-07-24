Восемь стран ЕС согласились принять мигрантов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах в Париже восемь стран ЕС согласились принять мигрантов.
План Франции и Германии по переселению мигрантов поддержали Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия.
Италия, недавно закрывшая крупнейший лагерь для беженцев на Сицилии, отказалась принимать участие в переговорах.
Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии выразил жесткую позицию страны в отношении миграции, пишет euromag.ru.