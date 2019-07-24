Восемь стран ЕС согласились принять мигрантов

Среда, 24 Июль 2019 Мир Мир

Восемь стран ЕС согласились принять мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах в Париже восемь стран ЕС согласились принять мигрантов.

План Франции и Германии по переселению мигрантов поддержали Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия.

Италия, недавно закрывшая крупнейший лагерь для беженцев на Сицилии, отказалась принимать участие в переговорах.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии выразил жесткую позицию страны в отношении миграции, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья