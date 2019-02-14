Восьмилетний школьник потратил все карманные деньги на розы для 68 сверстниц

Каллум Дрю (Callum Drew) из английского города Лаут, графство Линкольншир, уже четвертый год придерживается этой традиции. Последние несколько лет он подрабатывал в цветочном магазине у бабушки, которая платила внуку за оказанную помощь. Ребенок всегда бережно откладывал часть заработанных денег.

В 2018 году его бабушка умерла. Мальчик начал мыть автомобили в свободное от учебы время, чтобы продолжить копить деньги для осуществления задуманного плана. Дрю решил и в 2019 году подарить каждой сверстнице в своей школе по одной неувядающей шелковой розе, чтобы ни одна из них в этот праздник «не чувствовала себя обделенной».

«Я обойду все классы и вручу подарки, — рассказывает Дрю о своих планах. — Этой традиции уже четвертый год. Девочки всегда прыгают и визжат от счастья». Британец признался, что это первый День святого Валентина, который он встречает со своей возлюбленной. «Я еще ничего ей не говорил, но она, скорее всего, и так все знает, поскольку я поступаю так каждый год. Ей всегда нравилась моя задумка», — добавил мальчик.

Мать Каллума Стейси гордится своим сыном за то, что он внимательно относится к чувствам других. По ее словам, сначала он делал подарки только одноклассницам, однако со временем решил радовать всех девочек из параллельных классов.