Впервые созданы жизнеспособные искусственные легкие

Суббота, 11 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Впервые созданы жизнеспособные искусственные легкие

Ученые Университета штата Техас в Галвестоне впервые вырастили легкие и успешно пересадили их свиньям, которые выжили в течение нескольких недель после операции.

По словам исследователей, в тканях трансплантированных легких развились здоровые кровеносные сосуды, в результате чего органы смогли прижиться. В предыдущих экспериментах легкие, пересаженные грызунам, прекращали функционировать в течение нескольких часов. Кроме того, органы выращиваются из собственных клеток реципиента, что снижает риск отторжения из-за иммунной системы.

В ходе эксперимента ученые с помощью смеси детергентов и сахара отделили клетки от легких свиней-доноров, в результате чего получился 3D-каркас из межклеточных белков. В нем ученые стали выращивать культуру клеток, выделенных у животных-реципиентов. Легкие росли в течение 30 дней в резервуаре биореактора, наполненного питательными растворами. Готовые органы были пересажены четырем свиньям взамен левого легкого.

Животные были умерщвлены спустя 10 часов, двух недель, месяц и два месяца после операции. Им было проведено вскрытие для оценки, насколько хорошо прижились органы. В течение всего опыта свиньи не получали иммунодепрессанты, но ученые не выявили признаков отторжения пересаженного органа ни в одном из случаев. В то же время исследователи отмечают, что искусственные органы не были функциональными, поскольку они не соединились с легочными артериями.

Ученые надеются, что в будущем они смогут усовершенствовать метод и получить полноценные органы. В случае пересадки человеку искусственного легкого для создания каркаса может быть использована 3D-печать.

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