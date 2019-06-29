Впервые за 200 лет в Нидерландах родились волчата

Об этом сообщили представители провинции Гелдерланд, разместившие вместе с информацией на своем сайте видео с тремя волчатами.

"Это значит, что впервые за 200 лет в Нидерландах в дикой природе родились волчата", - отметили региональные власти.

Животные были засняты так называемыми камерами-ловушками, автоматически включающимися в случае обнаружения поблизости движущихся объектов. После этого управляющий заповедника передал запись властям провинции, пишет euromag.ru.

"Трое волчат засняты играющими и исследующими местность", - сказал представитель Общества изучения млекопитающих Глен Левивелд. По его словам, животные в основном учатся охотиться и не заинтересованы в людях.

"Они еще очень молоды и крайне уязвимы. Поэтому очень важно, чтобы люди их не беспокоили", - подчеркнул эксперт.

Посетителей заповедника призвали придерживаться тропинок и дорожек, не заходить в чащу, а при обнаружении волков - держаться от них подальше. Точное место видеосъемки не раскрывается, чтобы люди не пытались найти серых хищников самостоятельно.

Ранее в этом году специалисты Вагенингенского университета констатировали, что двое волчиц из Германии выбрали "Велюве" в качестве места постоянного обитания. Вскоре с одной из волчиц был замечен взрослый волк.

Власти провинции Гелдерланд разработали специальный план, чтобы возвращение волков в Нидерланды после 100 лет отсутствия шло в правильном направлении. В течение ближайших трех лет регион будет выплачивать компенсации фермерам за убитых волками овец, а также оказывать финансовую поддержку для предупредительных мер, таких как строительство заборов под напряжением.