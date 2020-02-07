Врач 30 лет давал соседям советы и выставил за них счет

Об этом сообщает сайт Daily Mail.

75-летний врач Стивен Бентли (Stephen Bentley) долгое время жил по соседству с Гарри (Harry) и Джоан Сатклифф (Joan Sutcliffe). Он часто бывал у них в гостях и время от времени консультировал по медицинским вопросам. Так продолжалось с 1982 по 2012 год.

В январе 2016 года 90-летний Гарри скончался, а в ноябре 2017 умерла его жена Джоан. Во время подготовки к похоронам родственники соседей обменивались с Бентли текстовыми сообщениями по поводу лечения Гарри. Вскоре врач выставил им счет за 68 советов, полученных соседями за 30 лет. Размер счета не уточняется.

Родственники пожилой пары сочли поведение врача неделикатным и нечестным и пожаловались на Бентли в Генеральный медицинский совет. На слушаниях дочь Гарри рассказала, что при жизни ее отца Бентли никогда не поднимал вопроса об оплате своих услуг и не записывал своих рекомендаций. Ее родители относились к нему как к другу семьи и в благодарность угощали мясом и виски.

Представители Генерального медицинского совета заявили, что Бентли не соблюдал профессиональную этику, оказывая медицинские услуги людям, с которыми у него завязались приятельские отношения. Для Сатклиффов он фактически выполнял роль семейного доктора. В то же время отсутствие записей о советах, за которые был выставлен счет, свидетельствует о том, что они были дружескими, а не профессиональными.

Адвокат Бентли Ричард Партридж (Richard Partridge) заявил, что Гарри страдал от множества заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца и рак мочевого пузыря. Юрист подчеркнул, что Бентли приходил к Сатклиффам только по их просьбе, а не по своей инициативе.

Решение о правомерности выставления счета пока не принято, слушания продолжаются.