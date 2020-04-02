Врач рассталась с детьми ради борьбы с коронавирусом

Ее историей поделилось издание The Mirror.

Мать-одиночка Адель Холланд (Adele Holland) работает врачом. У нее двое детей — шестилетняя Иви и четырехлетний Гарри. Из-за коронавируса детский сад Гарри закрылся, а няня детей перестала приходить к ним. Холланд пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру. Из-за этого решения она много ночей провела в слезах.

Холланд хотела быть со своими детьми, но в то же время понимала, что не может не выйти на работу, когда страна столкнулась с крупнейшим кризисом в сфере здравоохранения.

Из-за строгой изоляции и страха пожилой матери заразиться Холланд может не увидеть детей еще много месяцев. «Иви иногда звонит мне по вечерам по телефону моей матери. Я просто лежу в кровати с телефоном около лица. Для нее три месяца — это очень большой срок», — сказала женщина.