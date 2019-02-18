Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов

Майлз Брайерс (Miles Bryers) из английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, жаловался на одышку из-за избыточного веса во время работы в службе скорой помощи East Midlands Ambulance Service. Мужчина, вес которого составлял 158 килограммов, постоянно потел и чувствовал дискомфорт при общении с пациентами.

Британец питался пиццами, бургерами и шоколадными батончиками, запивая вредную пищу энергетическими напитками. «Я всегда работал на полную мощность, но часто сталкивался с трудностями. Бывают случаи, когда парамедики должны нестись сломя голову ради спасения больного. В такие моменты я прибегал к пациенту разбитым», — рассказывает мужчина.

Брайерс чувствовал, что подавал плохой пример пациентам, и в какой-то момент осознал, что нужно привести свое тело в форму. Отказавшись от фастфуда, ему удалось лишиться 30 килограммов, однако он посчитал, что этого не достаточно. Тогда он приобрел специальную программу тренировок, которая стоила ему 79 фунтов стерлингов (6,7 тысячи рублей) в неделю.

Мужчина строго придерживался рекомендованному плану питания и тренировок и выработал определенный режим. «Все кардинально изменилось. Я поставил себе цели, начал их реализовывать, и с тех пор не отступаю от намеченного курса. Для меня все сработало как нельзя лучше», — пояснил 24-летний Брайерс.

Британец выразил надежду, что его внешний вид и история трансформации вдохновит хотя бы одного человека стать более здоровым. Он уверен, что парамедик должен не просто выполнять свою работу, а придерживаться определенного распорядка жизни.