Врачи попали на обложки глянцевых журналов

Как пишет BBC, на обложке апрельского номера Vanity Fair, где обычно снимаются звезды первой величины, – Катерина Конти, специалист по респираторным заболеваниям из Бергамо, ставшего эпицентром пандемии.

Главный редактор Симоне Маркетти объясняет, что журнал больше не вправе помещать на обложку знаменитость – по крайней мере сейчас.

Британское издание Grazia поместила на обложку сразу четырех медработников. Так редакция выражает признательность работникам национальной службы здравоохранения, пишет euromag.ru.