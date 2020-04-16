Врачи попали на обложки глянцевых журналов

Четверг, 16 Апрель 2020 Мир Мир

Врачи попали на обложки глянцевых журналов

Врачи и медсестры, ведущие борьбу с коронавирусом, попали на обложки глянцевых журналов.

Как пишет BBC, на обложке апрельского номера Vanity Fair, где обычно снимаются звезды первой величины, – Катерина Конти, специалист по респираторным заболеваниям из Бергамо, ставшего эпицентром пандемии.

Главный редактор Симоне Маркетти объясняет, что журнал больше не вправе помещать на обложку знаменитость – по крайней мере сейчас.

Британское издание Grazia поместила на обложку сразу четырех медработников. Так редакция выражает признательность работникам национальной службы здравоохранения, пишет euromag.ru.

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