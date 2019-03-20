Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Клэр Томпсон (Claire Thompson) из города Конуи, Уэльс, родила ребенка по имени Айвен (Eirwen) в 2013 году, после чего она неоднократно обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и вздутие живота. Помимо этого, во время менструального цикла 38-летняя британка страдала от обильного кровотечения.

Медики проводили обследования и каждый раз диагностировали Томпсон послеродовую депрессию. «Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня были все признаки рака яичников, однако из-за родов произошла путаница», — вспоминает она. В критический период болезни женщина посещала отделение неотложной помощи каждые две-три недели, сетуя на стремительное ухудшение здоровья.

В апреле 2016 года британка попала на прием к гинекологу, который спустя несколько недель распознал у нее злокачественную опухоль. Позже пациентке провели гистерэктомию (гинекологическая операция по удалению матки, — прим. «Ленты.ру»), после которой наступила преждевременная менопауза. В результате успешно проведенной операции больной удалили три опухоли и излечили от рака.

Томпсон решила поделиться своей историей, чтобы предупредить женщин со схожими симптомами о возможных последствиях недомоганий. «Я хочу, чтобы женщины понимали: если перед ними врач, это вовсе не значит, что он понимает их тело лучше, чем они сами», — заключила британка.