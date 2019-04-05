Вредоносная программа научилась обманывать врачей

Вредное ПО способно изменять снимки незаметно для врачей, сообщает The Washington Post.

В разработке исследователи использовали уязвимость в медицинском оборудовании. Брешь позволила дополнять изображения различными новообразованиями или удалять имеющиеся до получения результатов специалистами.

В абсолютном большинстве случаев (более 90 процентов) врачи не замечали изменений, внесенных вирусом. Даже когда медикам сообщили о подделке, многие из них не смогли корректно поставить диагноз.

«Я была в шоке», — заявила одна из участниц исследования. По ее словам, вредоносное ПО выбило у нее почву из-под ног.

Специалисты считают, что подобный вирус может быть использован для влияния на некоторых людей. Также заражение оборудования может сказаться на качестве медицинских услуг в определенной клинике.