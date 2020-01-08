Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли

Среда, 08 Январь 2020 Мир Мир

Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли

Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Эти данные официально подтвердил глава местного Управления по ЧС в беседе с РИА Новости. По его словам, все части самолета были охвачены огнем.

На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

О том, что вероятность найти выживших в результате крушения крайне низкая, ранее сообщило Общество «Красного полумесяца» Ирана. Представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) в свою очередь уточнил, что после падения самолета вспыхнул пожар.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт следовал в Киев. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей.

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