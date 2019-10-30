Все посольства Израиля в мире закрылись

Как сообщает The Times of Israel, это произошло из-за затяжного спора о финансировании.

Сообщения о закрытии опубликованы на страницах дипломатических представительств в соцсетях. «Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — указали в израильской миссии в России.

В посольстве сообщили, что Минфин Израиля решил нарушить подписанные в июле договоренности и обязать людей соблюдать новые указания. При этом они «противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок», отмечается в сообщении.

Как поясняет газета, в споре с одной стороны участвует Министерство финансов страны, с другой — МИД и Минобороны. Дипломаты и военные атташе объявили забастовку из-за попыток Минфина задним числом урезать выплачиваемые им расходы: ведомство объявило, что служащие за границей должны будут вернуть ранее возмещенные им средства. Отмечается, что спорные деньги предназначались как для приемов в посольских резиденциях, так и на транспортные расходы.