Всех пап отправят в декрет

Европейских работодателей обяжут давать декретный отпуск молодым отцам. После рождения нового члена семьи европейские папы в любой стране ЕС смогут гарантированно взять минимум 10 дней оплачиваемого отпуска.

Это новшество и ряд других предложений Еврокомиссии, внесенных в 2017 году, получили предварительное одобрение Европарламента и Совета ЕС. Они могут вступить в силу уже в этом году, пишет euromag.ru.

До сих пор решение о декретных отпусках принимали сами страны-члены Евросоюза. Отцовский отпуск был предусмотрен в 22 из 28 стран ЕС, а его длительность варьировалась от 1 дня в Италии до 64 в Словении.

Согласно прошлогоднему опросу Евробарометра, этими отпусками пользовалось больше 40% молодых отцов.

Таких ответственных отцов больше всего в Швеции (56%), Дании (36%) и Финляндии (39%), а меньше всего – на Кипре (3%) или Румынии (5%).

Впрочем, когда речь заходит не о специальном отпуске для отцов, а о декрете, который может взять только один из родителей, то мужчин, желающих временно поменять работу на уход за ребенком, становится меньше. Только 32% отцов уходили в «общий» декрет (или допускают такую возможность в будущем), в то время как у 57% женщин есть такой опыт или намерение это сделать.