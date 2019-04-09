Вся Финляндия к лету получит сеть 5G
Компания Elisa сообщила о начале сотрудничества с телекоммуникационным концерном Nokia.
В связи с этим на рынок Финляндии к концу июня поступят устройства пятого поколения мобильной связи 5G.
Устройства будут работать через роутеры Nokia и покроют почти всю территорию страны.
Elisa yже имеет сети 5G в Хельсинки, Тампере, Турку и Ювяскюля. Конкурирующие компании DNA и Telia также возводят свои сети 5G, сообщает euromag.ru.
Корейский концерн Samsung в прошлую пятницу первым в мире стал продавать смартфон 5G. Ожидается, что другие производители мобильных устройств скоро последуют этому примеру.