Вся Финляндия к лету получит сеть 5G

Вторник, 09 Апрель 2019 Мир Мир

Вся Финляндия к лету получит сеть 5G

Компания Elisa сообщила о начале сотрудничества с телекоммуникационным концерном Nokia.

В связи с этим на рынок Финляндии к концу июня поступят устройства пятого поколения мобильной связи 5G.

Устройства будут работать через роутеры Nokia и покроют почти всю территорию страны.

Elisa yже имеет сети 5G в Хельсинки, Тампере, Турку и Ювяскюля. Конкурирующие компании DNA и Telia также возводят свои сети 5G, сообщает euromag.ru.

Корейский концерн Samsung в прошлую пятницу первым в мире стал продавать смартфон 5G. Ожидается, что другие производители мобильных устройств скоро последуют этому примеру.

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