Второй пациент в мире излечен от ВИЧ-инфекции

Четверг, 07 Март 2019 Мир Мир

Второй пациент в мире излечен от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфицированный житель Лондона может стать вторым в истории медицины человеком, излеченным от вируса, вызывающего СПИД.

В организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клетки человека, обладающего иммунитетом к вирусу иммунодефицита, не было обнаружено следов ВИЧ-инфекции. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Если в организме пациента, чье имя не сообщается, не будет обнаружено инфекции в результате дальнейших исследований, то это будет доказательством реальности надежд на создание средства от СПИДа, сообщает euromag.ru.

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