Второй пациент в мире излечен от ВИЧ-инфекции

В организме пациента, которому три года назад были трансплантированы стволовые клетки человека, обладающего иммунитетом к вирусу иммунодефицита, не было обнаружено следов ВИЧ-инфекции. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Если в организме пациента, чье имя не сообщается, не будет обнаружено инфекции в результате дальнейших исследований, то это будет доказательством реальности надежд на создание средства от СПИДа, сообщает euromag.ru.