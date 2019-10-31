Второй за неделю министр ушел из-за скандала в Японии

Об этом сообщает The Japan Times. Он стал вторым членом правительства, ушедшим с поста за последнюю неделю.

Политик заявил, что покидает должность, чтобы избежать потери доверия населения к министерству юстиции. В то же время Каваи, являющийся близким помощником премьер-министра Синдзо Абэ, не подтвердил появившиеся в СМИ обвинения в адрес супруги. «Я полон решимости выяснить, что произошло», — заявил он.

Абэ, в свою очередь, сообщил, что принял отставку министра. Он также извинился перед японцами. «Я тот, кто назначил Каваи министром юстиции. Я прекрасно осознаю, что это моя ответственность», — сказал он. Комментируя сразу две отставки за столь короткое время, премьер указал, что будет работать над восстановлением доверия общественности.

По информации японских СМИ, Анри Каваи нарушила избирательное законодательство во время выборов в верхнюю палату парламента в июле от округа Хиросима. Сообщалось, что женщина якобы платила сотрудникам своего штаба суточные пособия в 30 тысяч иен, что вдвое превышает установленный законом лимит в 15 тысяч. Секретарь Каваи при этом якобы дарила подарки избирателям.