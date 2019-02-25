Выбран худший наряд на премии «Оскар»

Ею оказалась 48-летняя британская актриса Рэйчел Вайс, номинированная на лучшую женскую роль второго плана в драме «Фаворитка». Для церемонии Вайс выбрала ярко-красное платье Givenchy Couture с блестящей цветочной вышивкой. Однако самой неудачной деталью наряда стал виниловый топ-футболка, который топорщился на груди Вайс.

Также был отмечен наряд Оливии Колман, получившей награду за лучшую женскую роль в том же фильме. Колман появилась в темно-зеленом платье Prada с накидкой из серого тюля с бантом на спине: его сравнили с подарочной упаковкой из универмага.

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что актриса и певица Зои Кравиц пришла на вечеринку после премии «Оскар» Vanity Fair Oscars в прозрачном бюстгальтере. На ней был золотой металлический топ-кольчуга, через который просвечивалась ее обнаженная грудь, а также черная узкая юбка в пол.