Выбран лучший горнолыжный курорт Норвегии

Титул лучшего горнолыжного курорта Норвегии достался старейшему норвежскому курорту Гейло (или Яйлу, как говорят сами норвежцы), которому удалось потеснить Трюсиль, возглавлявший национальный рейтинг на протяжении целых шести лет.

Традиционно призеры были объявлены в нескольких номинациях. Лучшими горнолыжными шале Норвегии стали коттеджи «Хавсдалсгренда», которые также находятся в Гейло. Фешенебельный Radisson Blu Resort Trysil в Трюсиле был выбран лучшим горнолыжным отелем страны, а Nermo Hotel недалеко от Лиллехаммера получил признание в качестве лучшего горнолыжного бутик-отеля Норвегии, пишет euromag.ru.

Горнолыжный сезон в Гейло длится с начала ноября до конца апреля, как, впрочем, на большинстве норвежских курортов. Помимо прекрасной горнолыжной структуры на курорте проложены 550 км трасс для беговых лыж и предлагается большое количество разнообразных зимних развлечений: катание на собачьих упряжках, лесные прогулки на снегоступах, конные прогулки, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, сноукайтинг, ледовое ралли, фэтбайкинг и многое другое.

Одним из важных преимуществ Гейло является его прекрасная транспортная доступность. Курорт расположен рядом с Бергенской железной дорогой. Путь из Осло на поезде займет около 3,5 часов. Также между аэропортом Осло Гардермуэн и Гейло в период с конца декабря по начало апреля курсирует экспресс-шатл.