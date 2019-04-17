Выбрана самая стильная женщина года

Об этом сообщает Vogue.

Церемония награждения состоится в понедельник, 3 июня, в Бруклинском музее Нью-Йорка.

«С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и фанаты с нетерпением ждут ее модных выходов», — прокомментировала выбор основатель CFDA модельер Диана фон Фюрстенберг.

Свое восхищение актрисой также выразил генеральный директор организации Стивен Колб. «Стиль Дженнифер Лопес смелый, свободный и всегда запоминающийся. Дизайнеры, в том числе члены CFDA, обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные», — отметил он.