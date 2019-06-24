Выбрана зеленая столица Европы 2021 года

Он отказался от угля и перерабатывает 96% мусора, сообщает euromag.ru.

Конкурентами Лахти были французские Страсбург и Лилль.

Лахти – город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия. Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озер Пяйянне.

Титул «Зеленой столицы Европы» в 2020 году будет носить Лиссабон – об этом было объявлено церемонии в «Зеленой столице» 2018 года, нидерландском городе Неймегене. Лиссабону удалось продемонстрировать, что устойчивое развитие и экономический рост могут идти рука об руку.

«Зеленая столица» 2019 года – Осло.