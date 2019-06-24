Выбрана зеленая столица Европы 2021 года

Понедельник, 24 Июнь 2019 Мир Мир

Выбрана зеленая столица Европы 2021 года

Финский Лахти станет «Зеленой столицей Европы» в 2021 году.

Он отказался от угля и перерабатывает 96% мусора, сообщает euromag.ru.

Конкурентами Лахти были французские Страсбург и Лилль.

Лахти – город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия. Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озер Пяйянне.

Титул «Зеленой столицы Европы» в 2020 году будет носить Лиссабон – об этом было объявлено церемонии в «Зеленой столице» 2018 года, нидерландском городе Неймегене. Лиссабону удалось продемонстрировать, что устойчивое развитие и экономический рост могут идти рука об руку.

«Зеленая столица» 2019 года – Осло.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья