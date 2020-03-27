Выбрано «Европейское дерево года»

Это звание присваивается 10-й год подряд по итогам онлайн-голосования. За Хранителя затопленной деревни отдали свой голос 47,2 тысячи пользователей.

История сосны-победителя связана с чешской деревней Чудобина, которую затопили ради строительства плотины. Согласно местной легенде, с тех пор под сосной иногда сидит дьявол и играет на скрипке. Когда над долиной проносятся сильные ветра, дерево действительно громко скрипит, сообщает euromag.ru.

Второе место и больше 28 тысяч голосов пользователей получило 242-летнее дерево породы гинкго из хорватской деревни Дарувара. Это дерево известно местным жителям как «Дерево любви». Его зовут Адам, но на самом деле часть его ствола – это другое дерево, Ева.

На третьем месте оказалось дерево из России. С результатом 27,4 тысячи голосов бронзу завоевал «Одинокий тополь» из Калмыкии (он растет у поселка Хар-Булук Целинного района).

По легенде, в начале ХХ века его посадил буддийский монах. Семена тополя он принес из самого Тибета. Несмотря на то, что вокруг тополя сплошная степь, дерево прижилось и уже больше века дает тень и служит местом отдыха для путников. Местные жители считают, что «Одинокий тополь» исполняет желания.

Проект «Европейское дерево года» проводится под патронажем Еврокомиссии. Главная цель проекта — рассказать, как судьбы старых деревьев вплетены в историю людей. В прошлом году звание «Европейского дерева года» завоевало миндальное дерево в венгерском городе Печ.