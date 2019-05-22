Выбрано лучшее место в Европе для путешествий

Полный рейтинг опубликован на официальном сайте Lonely Planet.

На первой позиции среди самых живописных мест оказалась наивысшая точка горной системы Карпат — Высокие Татры. «В ландшафте Высоких Татр есть нечто мифическое. В этом царстве изогнутых горных вершин и водопадов обитает множество бурых медведей, пошпионить за которыми приезжает все больше туристов со всего мира», — гласит описание Lonely Planet.

Второе место занял испанский город Мадрид. По мнению экспертов, с каждым годом инфраструктура Мадрида становится все лучше — в городе появилось больше пешеходных и велосипедных дорожек, а его ночная жизнь считается одной из самых ярких в Европе.

За Высокими Татрами и Мадридом последовал новый туристический маршрут по Исландии, который получил название «Арктический прибрежный путь» (The Arctic Coast way). Он будет проходить по северной части острова и включать в себя 900 километров дорог, 21 деревню и трансфер на лодке до четырех островов. Финальная версия проекта будет представлена 8 июня 2019 года.

Кроме того, в десятку лучших достопримечательностей Европы 2019 года вошли историческая область Герцеговина на юге Боснии и Герцеговины, город-порт Бари в Италии, Шетландские острова в Шотландии, французский город Лион, карликовое государство Лихтенштейн, швейцарский город Веве и полуостров Истрия в Хорватии.

В октябре эксперты австралийского издательства Lonely Planet назвали 10 самых живописных железнодорожных маршрутов. Среди них оказалась российская Байкало-Амурская магистраль, которая протянулась на 4,3 тысячи километров по сибирской пустыне. Она соединяет населенные пункты, где зимой температура опускается до минус 60.