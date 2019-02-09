Выбраны самые труднопроизносимые названия мест в Европе

Суббота, 09 Февраль 2019 Мир Мир

Выбраны самые труднопроизносимые названия мест в Европе

Приложение по изучению языка и группа хостелов создали рейтинг самых трудных европейских названий.

Объектами исследования стали американские путешественники.

Чтобы выяснить, какие топографические названия американцы произносят неправильно, аналитики опросили сотрудников отелей в десяти городах Европы, пишет euromag.ru.

Как сообщает Travel & Leisure, открывают рейтинг берлинская улица Кантштрассе (Kantstraße), район Трастевере (Trastevere) в Риме и остров Юргорден (Djurgården) в Стокгольме.

Также в рейтинг попали венецианский остров Джудекка (Giudecca), улица Мёнкеберга в Гамбурге (Mönckebergstraße), район Холборн в Лондоне (его следует произносить без «л» и «р»), пригород Дублина Дун-Лэаре (Dún Laoghaire), восточные острова Амстердама (Oostelijke Eilanden — «оусталикка айланден»), гора Монжуик (Montjuïc) в Барселоне и улица Рошешуар в Париже.

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