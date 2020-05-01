Выход iPhone 12 сорван

Пятница, 01 Май 2020 Мир Мир

Выход iPhone 12 сорван

Выход новых смартфонов Apple задержится.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание The Wall Street Journal.

Задержка связана с нарушениями в цепочке поставок компонентов iPhone в Азии и ослаблением глобального спроса на смартфоны из-за пандемии коронавируса. Источники считают, что запланированная на сентябрь презентация линейки iPhone 12 будет сорвана. Руководство Apple рассматривает возможность анонса флагманских девайсов с задержкой в месяц.

Apple также пересмотрит свои планы на количество произведенных смартфонов в 2021 году. Инсайдеры сообщили, что из-за увеличения количества заказов на сборку девайсов от других производителей американская компания может произвести на 20 процентов меньше iPhone, чем планировалось ранее. Снижение темпов производства предварительно намечено на срок с июля по декабрь 2021 года.

The Wall Street Journal полагает, что осенью Apple представит четыре смартфона. Топовые версии устройств, кроме поддержки 5G и новейшего чипа A14, получат сенсор LiDAR, которым ранее была укомплектована основная камера планшета iPad Pro.

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