Выигравший лотерею мужчина решил не работать

Жители английского города Бостон, графство Линкольншир, выиграли в лотерею 76 миллионов фунтов стерлингов и решили больше не работать.

Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2018 года предприниматель Эндрю Кларк (Andrew Clark) стал обладателем крупного выигрыша. Тогда он приобрел две машины, большой дом и предложил супруге Трише Фэрхерст (Trish Fairhurst) уволиться с работы. 52-летняя больничная повариха заявила, что «любит быть занятой» и боится подвести своих сослуживцев.

С момента выигрыша 51-летний Кларк потратил около 700 тысяч фунтов стерлингов на роскошные автомобили, такие как Porshe, McClaren и Mercedes. При этом Фэрхерст выбрала себе более скромную модель Nissan Qashqai за 20 тысяч фунтов стерлингов.

Только спустя время женщина начала привыкать к «обеспеченной жизни» и стала домохозяйкой. «Ей потребовалось три месяца на этот шаг», — отметили ее друзья.