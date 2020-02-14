Выпущен самый дорогой Bentley

Пятница, 14 Февраль 2020 Мир Мир

Выпущен самый дорогой Bentley

Компания Bentley и ателье Mulliner анонсировали премьеру коллекционной модели Bacalar на шасси Continental GT.

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley. Публичный дебют машины состоится 3 марта в Женеве.

Баркетта Bentley Mulliner Bacalar обрисует «будущее кузовостроения» и напомнит о славных традициях ателье Mulliner, сообщает euromag.ru.

Дизайн собранного вручную гранд-турера разработан с оглядкой на концепт EXP 100 GT, представленный в рамках празднования 100-летнего юбилея бренда в прошлом году; у него же заимствованы экологичные и природные материалы. Салон EXP 100 GT, например, украсили добытым из торфяных болот деревом и тканью, созданной из побочных продуктов виноделия.

Коллекционную модель назовут в честь мексиканского озера Бакалар, ставшего известной туристической достопримечательностью из-за поразительно голубой и прозрачной воды. Можно ожидать, что Mulliner обыграет эту особенность и подготовит для Bacalar уникальный цвет кузова — не исключено, что для этого ателье обратится к обширным архивам марки.

В прошлом году Mulliner воссоздал утерянный во время Второй мировой войны седан Corniche.

Прототип с таким именем был построен в 1939-м на агрегатах Bentley Mark V, получил кузов работы парижского ателье Carrosserie Vanvooren и должен был стать более спортивной версией грядущего MkV. К работе над уникальной машиной привлекли сотрудников других подразделений и даже стажеров.

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