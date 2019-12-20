Вышел архитектурный путеводитель по Норвегии

Автор – архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая – проехала всю страну: Осло, Берген, Ставангер и многие другие интересные места, позволяющие показать связь природы и человека.

В книге описаны 150 архитектурных объектов, появившихся в «стране фьордов» за последние два десятилетия – с 2000 до 2020 года.

Объектом исследования стали общественные сооружения – все они доступны для туристов. Архитектурные сооружения в окружении знаменитых на весь мир пейзажей Норвегии не только не мешают наслаждаться уникальной природой, но и добавляют впечатлениям яркости, пишет euromag.ru.

Книга «Архитектурный путеводитель. Норвегия. 2000-2020» издана на русском и английском языках. Английское издание было презентовано в октябре 2019 года на Франкфуртской книжной ярмарке.